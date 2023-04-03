Tatvan'da bir araya gelen 9 kişilik dağcı grubu, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü Doktor Öğretim Üyesi Mustafa Bingöl'ün rehberliğinde karlı kaplı Nemrut Dağı'na tırmandı.

Bingöl, Van Gölü havzasında bulunan dağların kayaklı tırmanış için uygun olduğunu ve bunların turizme kazandırılması gerektiğini belirtti.

İlkbaharın gelmesiyle söz konusu bölgedeki dağları kayaklı tırmanışların başladığını aktaran Bingöl, şunları kaydetti:

"Özellikle yurt dışından gelen birçok turist, bölgenin dağ kayağı sporuna elverişli bir yer olduğunu belirtiler. Dağ kayağı açısından baktığımız zaman Piramit Tepe, Başet Dağı, Artos Dağı Nemrut Dağı, Süphan Dağı çok uygun yerler. Bu eşsiz doğal güzellikleri ve dağ kayağı sporunu turizmine kazandırmalıyız. Bu ay Van'a gelen beşinci ekip tırmanış yaptı. Talepler devam ediyor."