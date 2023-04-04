Haber Giriş: 4 Nisan 2023 Salı 03:15Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ankara'da silahlı saldırı sonucu 1 kişi yaralandı
Ankara'nın Keçiören ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı.
Atapark Caddesi'nde marketten alışveriş yapan İbrahim K., kimliği henüz belirlenemeyen bir kişinin silahlı saldırısına uğradı.
Ağır yaralanan İbrahim K, Keçiören Sanatoryum Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Öte yandan kaçan şüphelinin yakalanması için polis bölgede çalışma başlattı.
Etiketler: Ankara Bireysel Silahlanma
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