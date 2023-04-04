Haber Giriş: 4 Nisan 2023 Salı 03:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ayvalık açıklarında 59 düzensiz göçmen kurtarıldı
[Fotograf: AA]
Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 59 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Ayvalık açıklarında lastik bot içinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi alındı.
Bunun üzerine bölgeye Sahil Güvenlik "TCSG-907" botu gönderildi.
Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 59 düzensiz göçmeni kurtardı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.
Etiketler: Balıkesir
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