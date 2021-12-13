Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere yönelik çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda, ilçe kırsalına operasyon düzenleyen ekipler, arazide 102 kilo 500 gram eroin ele geçirdi.

Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.