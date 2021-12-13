D-100 kara yolunun Yeniçağa kesiminde 84 yaşındaki Seyit Ahmet Kaya idaresindeki traktör, aynı yönde seyreden N.D.'nin kullandığı yolcu otobüsüyle çarpıştı.

Kazada traktörde sıkışan sürücü, vatandaşların desteğiyle kurtarıldı.

Sağlık ekiplerince Bolu İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan ağır yaralı Kaya, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaza nedeniyle kontrolü sağlanan ulaşım, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.

Yara almadan kurtulan yolcular ise başka bir otobüsle yollarına devam etti.