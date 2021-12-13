Haber Giriş: 13 Aralık 2021 Pazartesi 13:49Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Kedisini yanlışlıkla çamaşır makinesine koydu
[Fotoğraf: DHA]
Artvin'in Borçka ilçesinde yanlışlıkla yorgan ile çamaşır makinesine konulan kedi, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kurtarıldı.
Olay, dün Borçka ilçesinde meydana geldi. Beslediği kediyi fark etmeden yorgan ile birlikte çamaşır makinesinin içine koyan kişi, durumu fark edince kapağı açmaya çalıştı ancak başaramadı.
Kedinin sahibi, itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Eve gelen Borçka Belediyesi itfaiye ekipleri, müdahale ettikleri makinenin suyunu tahliye ederek kediyi çıkardı.
Kedi veterinere götürülerek, sağlık kontrolünden geçirildi.
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