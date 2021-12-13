Haber Giriş: 13 Aralık 2021 Pazartesi 13:36Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Salihli'de ev kundaklayan 2 şüpheli yakalandı
[Fotoğraf: DHA]
Manisa'nın Salihli ilçesinde, bir evi kundaklayıp havaya ateş ederek çevre güvenliğini tehdit ettikleri ileri sürülen 2 şüpheli, polis tarafından Kula ilçesinde yakalandı.
Bir ihbarı değerlendiren Kula İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, saat 08.00 sıralarında, Salihli'de ev kundaklama olayına karışıp havaya ateş ederek çevre güvenliğini tehlikeye attığı ileri sürülen 2 şüphelinin içinde bulunduğu otomobilin, Manisa'nın Kula ilçesi yönüne geldiği bilgisine ulaştı.
Trafiği durdurup gözaltına aldılar
Ekipler, İzmir-Ankara kara yolunda önlem aldı. Kula Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği ekipleri de Kula İlçe Jandarma Komutanlığı Kavşağı'nda yolu trafiğe kapattı. Sıkışan trafikte durdurulan otomobildeki 21 yaşındaki M.B. ile 40 yaşındaki M.K. gözaltına alındı.
Şüpheliler işlemlerinin ardından Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.
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