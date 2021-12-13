Tekerlekli sandalyelerin teslim törenine Türkiye'nin Mogadişu Büyükelçisi Mehmet Yılmaz ve TİKA Somali Koordinatörü İlhami Turus katıldı.

Törende konuşan Turus, "Engelli olmak bir eksiklik ya da kusur değildir. Önemli olan ruhlarımızın ve kalplerimizin engelli olmamasıdır." ifadesini kullandı.

Somali'nin farklı bölgelerinde ihtiyaç sahiplerinin kullanımı için yaklaşık 100 engelli sandalyesini teslim ettikleri bilgisini paylaşan Turus, engellilerin siyasi, ekonomik ve sosyal alanda daha aktif olabilmeleri için çabaladıklarını sözlerine ekledi.