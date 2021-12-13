Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Zonguldak-Devrek yolunun 3-5 ve 14-16. kilometrelerinde tünel yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Turgutlu-Salihli-Uşak yolunun 45-48, Tortum-Uzundere yolunun 5-6. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Eskişehir-Sarıcakaya-Nallıhan yolunun 9-13. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla sürücüler servis yoluna yönlendiriliyor.

İzmit-Kandıra yolunun 0-19. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Nurdağı-Kilis yolunun 26-43. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle trafik akışı kontrollü sürdürülüyor.

Amasya-Taşova yolunun 46-47. kilometrelerinde (Taşova şehir geçişi) köprü yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Hopa-Borçka-Artvin yolunun 1-16. kilometrelerindeki muhtelif kesimlerde yapım çalışması nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Çanakkale-Lapseki yolunun 17-21. kilometrelerinde kavşak yapım çalışmaları sebebiyle bölünmüş yolun Lapseki-Çanakkale yönü trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım Çanakkale-Lapseki yönünden devam ediyor.

Kumluca-Kemer-Antalya yolunun 40-44. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla bölünmüş yolun Kumluca istikametinde trafik akışı tek şeritten sürdürülüyor. Yolun Antalya istikametinde ise ulaşım iki yönlü devam ediyor.