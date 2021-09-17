Haber Giriş: 17 Eylül 2021 Cuma 15:10Son Güncelleme: Kaynak: AA
Van'da 1 kilogram metamfetamin ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Van'ın Çaldıran ilçesindeki metruk bir yapıda 1 kilogram metamfetamin ele geçirilldi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, ihbarı değerlendiren jandarma ekipleri, metruk bir binada, uyuşturucu madde arama köpeği "Paten" ile arama gerçekleştirdi.
Aramada, binanın baca kısmına gizlenmiş 1 kilogram metamfetamin bulundu.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Etiketler: Van Uyuşturucu Narkotik
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