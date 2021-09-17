İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takip yürüten ekipler, aralarında 3 kamu görevlisinin de bulunduğu 8 zanlıyı tespit etti. Kentte belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, şüphelileri gözaltına aldı.

İşlemleri tamamlanan 2 zanlı, emniyetten salıverildi. Diğer 6 şüpheli ise adliyeye sevk edildi.

Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlılardan kamu görevlisi Ö.C.T. ile A.İ. ve Y.I. tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.