Haber Giriş: 17 Eylül 2021 Cuma 14:52Son Güncelleme: Kaynak: AA
Amasya'da devrilen traktörün altında kalan kadın hayatını kaybetti
[Fotoğraf: AA]
Amasya'nın Taşova ilçesinde devrilen traktörün altında kalan kadın yaşamını yitirdi.
Duran Zeren'in (75) kullandığı 60 EZ 556 plakalı traktör, Yukarı Baraklı köyü Alan mevkisinde devrildi.
Traktörün altında kalan sürücünün eşi Ayşe Zeren (72) olay yerinde hayatını kaybetti.
Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Zeren'in cesedi, Taşova Devlet Hastanesi morguna gönderildi.
Etiketler: Amasya Trafik Kazası
Sıradaki Haber
Marmaris'te çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz