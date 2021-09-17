Haber Giriş: 17 Eylül 2021 Cuma 14:37Son Güncelleme: Kaynak: AA
Marmaris'te çıkan orman yangını kontrol altına alındı
[Fotoğraf: AA]
Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan yangında, 5 dönüm ormanlık alan zarar gördü.
Adaağzı Mahallesi Cennet Adası mevkisindeki ormanlık alanda yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı yangın söndürme işçileri alevlere müdahale etti.
Havadan da yapılan müdahaleyle kontrol altına alınan yangında 5 dönüm ormanlık alan zarar gördü.
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