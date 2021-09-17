Bolu Orman Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Orman İşletme Müdürlüğü sınırları içinde bulunan Yedigöller yolu üzerinde izinsiz inşa edilen yapıların yıkım işleminin gerçekleştirildiği bildirildi.

Kaçak yapılarla ilgili daha önce yasal işlemler uygulanarak dava açıldığı ve yargılama neticesinde müsadere kararı verildiği belirtilen açıklamada, yargı kararları sonucu belirlenen tarihlerde yıkım işleminin yapıldığı, bundan sonra da ormanlık alanlarda kaçak yapılaşmaya izin verilmeyeceği kaydedildi.

Açıklamada, yıkım kararı verilen 11 yapıdan 2'sinin mahkeme sürecinin devam ettiği belirtildi.