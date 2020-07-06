Haber Giriş: Kaynak: AA
Van ve Bitlis'te göçmen kaçakçılığı operasyonunda 5 şüpheli yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Van ve Bitlis'te göçmen kaçakçılığı yapanlara yönelik operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Van ve Bitlis'te "Göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti" yapanlara yönelik çalışma yürütüldü.
Bu kapsamda 8 şüpheliye yönelik Van ve Bitlis'te belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyon'da 5 şüpheli gözaltına alındı, 3'ünün yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.
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