Depremin etkilendiği bölgelerden Van'a getirilerek KYK yurtları, öğretmen evleri, misafirhaneler, otel ve evlerde misafir edilen binlerce depremzede memleketlerinden ve sevdiklerinden uzakta ramazan ayına girdi.

Edremit ilçesindeki Uygulama Oteline yerleştirilen depremzedeler, ezanın okunmasıyla kendileri için hazırlanan yemeklerle oruç açtı.

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinden Dursun Çağan, depremin üçüncü günü Van'a geldiklerini söyledi.



"Devletimiz bize çok güzel bakıyor"

Van'da iyi ağırlandıklarını ancak memleketlerinden, arkadaşlarından uzak oldukları için üzüntülü olduklarını dile getiren Çağan, şunları kaydetti:

"Devletimiz bize çok güzel bakıyor. 3 öğün yemeğimiz veriliyor. Ailelerin ayrı ayrı odalar var. Hiç kimsenin burada bir sıkıntısı yok. Ailelerimiz dağıldı, her birimiz bir taraftayız. Doğanşehir'de her akşam bir komşuyla iftarımızı beraber açardık. Ondan mahrum kaldık. Devletimizden Allah razı olsun, burası evlerimizden rahat ama mutlu değiliz. Her şeyimiz burada karşılanıyor ama memleketten ayrı düştüğümüz için hüzünlüyüz. Bayramdan sonra inşallah Doğanşehir'e döneceğiz"

12 kişilik ailesi ile Malatya'dan gelen Erdal Özkaya ise "Devletimiz, yerel yönetim, otel yönetimi ve personelleri acılarımızı bir nebze olsun hafiflettiler. Daha önce böyle bir ayrılık yaşamadık. Hüzünlü oldu ama yine de umutluyuz. İlk sahurumuzu yaptık. Şimdide ramazanın ilk iftarını açtık. Malatya'da ramazanda genelde akraba ziyaretlerine giderdik, aile dostlarımız bize gelirdi. Bu yıl bunu yaşayamıyoruz" diye konuştu.





Muş

Muş Gençlik ve Spor Müdürlüğüne bağlı Danişmend Gazi Öğrenci Yurdu'nda depremzedeler için aşçılar tarafından özenle yemekler hazırlandı.

Muş Vali Yardımcıları Mustafa Ayvat ve Berker Çırak ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Arif Taşdemir, yurtta kalan 400 depremzede ile iftar yaptı.

Kur'an-ı Kerim'in okunduğu, duaların edildiği programda konuşan Taşdemir, depremin ilk gününden bu yana depremzede vatandaşları yurtta ağırladıklarını belirtti.

İlk iftarı depremzedelerle bir arada yaptıklarını dile getiren Taşdemir, şöyle devam etti:

"Sıcak bir aile ortamında diyetisyenlerimizin kontrolünde misafirlerimize iftarlıklarımızı sunduk. Onlarla hasbihal ettik. Burada teravih namazı, mukabele, aynı zamanda dini değerler programıyla çocuklarımızla ramazanımızı güzel bir şekilde idrak edeceğiz. Daha önce burada öğrenciler için kaynayan kazanlarımız, bugün depremden etkilenen vatandaşlarımız için kaynadı"



"Allah milletimizin ve devletimizin eksikliğini vermesin"

Depremzede Ayhan Çiçek ise Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinden geldiğini belirterek, "Devletin koordinesinde bizi yurda yerleştirdiler. İftarımızı yaptık. Allah milletimizin ve devletimizin eksikliğini vermesin. Burası çok güzel, memnunuz. Yemek konusunda da hiç sıkıntı yaşamadık. Allah devletimizden, milletimizden razı olsun" dedi.

Hakkari

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Merzan Mahallesi'ndeki Afife Kız Öğrenci Yurdu'nda misafir edilen depremzedelerle iftar yaptı.

Ailelerle yakından ilgilenen Akbıyık, ramazan ayının hayırlara vesile olmasını diledi.

İftara, Vali Yardımcısı Halil İbrahim Köroğlu, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Coşkun Sel, kurum amirleri ve öğrenciler de katıldı.