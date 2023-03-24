İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezindeki bir iş yerine operasyon düzenledi.

Yapılan aramada, 24 bin 400 kaçak sigara, 10 bin 800 filtreli sigara kağıdı, 116 elektronik sigara kiti, 10 elektronik sigara, 56 paket bandrolsüz nargile tütünü ele geçirildi.

İş yeri sahibi hakkında adli işlem başlatıldı.