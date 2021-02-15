Van'da mahalle statüsündeki köyler ile seyrek nüfuslu yerleşim yerlerindeki öğrenciler uzun süre sonra yüz yüze eğitime başladı.

Öğretmenlerine ve arkadaşlarına kavuşmanın sevincini yaşayan öğrenciler, koronavirüs kuralları kapsamında düzenlenen sınıflarda ders başı yaptı.

Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, yüz yüze eğitime geçen okulları ziyaret ederek, öğrencilere maske, kırtasiye malzemesi ile oyuncak dağıttı.

Belediye olarak tüm okulları dezenfekte ettiklerini belirten Akman, "Tuşba Belediyesi olarak eğitime destek vermeye devam ediyoruz. Salgın nedeniyle 2020-2021 eğitim öğretim yılına buruk başlamıştık. Kısa süren yüz yüze eğitim sürecinin ardından vakaların artması üzerine eğitime ara verilmişti. Uzun süreden beridir okullar kapalı olduğu için çocuklarımız uzaktan eğitim alıyordu. Allah'a şükürler olsun bugün köy okullarımızda tekrar yüz yüze eğitime başlandı." dedi.

Hakkari

Hakkari'de Bay Köyü İlkokulu'nda yüz yüze eğitime başlanması dolayısıyla program düzenlendi.

Koronavirüs tedbirlerinin uygulandığı törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık'ın ilk ders zilini çalmasıyla öğrenciler, öğretmenleri eşliğinde sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde sınıflarına alındı.

Sınıfları gezerek öğrencilere kitap ve kırtasiye malzemesi dağıtan Akbıyık, bundan sonra eğitimin kesintisiz yapılmasını temenni ederek, "İnşallah bundan sonraki süreçte hastalık olmadan derslerimize, eğitimimize devam edeceğiz. Yeni eğitim döneminin hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

Törene, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Kavukçu, İl Emniyet Müdür Atanur Aydın ve İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür de katıldı.

Bitlis

Yüz yüze eğitime başlayan Kireçtaşı Köyü İlkokulu ve Ortaokulu'nda incelemelerde bulunan İl Milli Eğitim Müdür Vekili Nedim Yoldaş, Milli Eğitim Bakanlığının kararı doğrultusunda köy okullarının tüm kademelerinin ve merkezdeki bağımsız ana okullarının eğitime başladığını belirtti.

Yoldaş, "İl genelindeki 447 okul, 2 bin 83 öğretmen ve 30 bin 102 öğrencimizle ders başı yaptık. Kovid-19 tedbirleri kapsamında eğitim öğretime başladık. Yeni eğitim döneminin hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Muş

İl Milli Eğitim Müdürü Enver Kıvanç, il genelinde 610 okulda öğrencilerin ders başı yaptığını söyledi.

Okulların açılmasının eğitim camiasını çok sevindirdiğini ifade eden Kıvanç:

"Birleştirilmiş sınıf uygulaması yapılan okulların tamamı, köy ve benzeri seyrek nüfuslu yerleşim yerlerinde tüm ilkokul ve ortaokullar ile tüm bağımsız anaokulu ve özel eğitim ana okullarında haftada beş gün yüz yüze eğitime geçilecek şekilde yeni eğitim dönemine başladık. Okullarımızın açılmasıyla aziz milletimizin geleceğini emanet edeceğimiz sevgili öğrencilerimizin tebessümlerine şahit olduk. Yüz yüze eğitimin milletimiz ve devletimiz için hayırlı olmasını, evlatlarımıza sağlık, başarı ve mutluluk getirmesini temenni ederim."