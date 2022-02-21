Sivas'ta 2012-2014 yılı arasında görev yapan ve 21 Şubat 2014'te görevdeyken vefat eden Kemelek için adını taşıyan Mevlana Vali Zübeyir Kemelek Ortaokulu'nda anma programı tertip edildi.

Program, okulun müdürü Yıldıran Yıldırım'ın günün anlam ve önemini belirten konuşmasıyla başladı. Türkçe öğretmeni Zekine Gülmez, merhum Kemelek'in biyografisini okudu.

Öğrencilerden Mücahid Yıldız'ın Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından Kemelek'in hayatından kesitlerin yer aldığı slayt gösterisi izlendi.

Programa katılan Vali Salih Ayhan da ilk olarak merhum Kemelek'in Sivas'a yaptığı hizmetleri ve kazandırdığı projeleri içeren fotoğraf sergisini gezdi.

Daha sonra sınıfları ziyaret eden ve öğrencilere lokum dağıtan Ayhan, "Sizlerden beklentimiz okulun adına yakışır şekilde mezun ve vizyon sahibi olmanızdır." dedi.

Öğrencilerden başarılı sonuçlar beklediğini belirten Ayhan, örnek alınması gereken bir ismin bu okulda yaşatıldığını söyledi.

Öğretmenlerle de bir araya gelen Ayhan, çeşitli spor branşlarında ulusal ve il düzeyinde başarı sağlayan öğrencileri de kutladı.

İl Milli Eğitim Müdürü Ergüven Aslan, Vali Ayhan'a, görsel sanatlar öğretmeni Nuran Derin'in yaptığı kuru kalem çalışması portresini takdim etti.