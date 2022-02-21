Haber Giriş: 21 Şubat 2022 Pazartesi 15:00Son Güncelleme: Kaynak: AA
Siirt'te kamyonetin tavanına gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Siirt'in Baykan ilçesinde kamyonetin tavanına gizlenmiş 1 kilo 945 gram sentetik uyuşturucu ve 400 uyuşturucu nitelikte hap ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.
Siirt İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve Baykan Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, durdurdukları kamyonette arama yaptı.
Aramada, kamyonetin tavanına gizlenmiş 1 kilo 945 gram sentetik uyuşturucu ve 400 uyuşturucu nitelikte hap bulundu, 2 şüpheli yakalandı.
Ekiplerin çalışmaları sonucu olayla ilgili olduğu iddiasıyla A.İ. de Tokat'ın Erbaa ilçesinde bir miktar uyuşturucu ile yakalandı.
3 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Etiketler: Siirt Uyuşturucu
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