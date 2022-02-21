Siirt İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve Baykan Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, durdurdukları kamyonette arama yaptı.

Aramada, kamyonetin tavanına gizlenmiş 1 kilo 945 gram sentetik uyuşturucu ve 400 uyuşturucu nitelikte hap bulundu, 2 şüpheli yakalandı.

Ekiplerin çalışmaları sonucu olayla ilgili olduğu iddiasıyla A.İ. de Tokat'ın Erbaa ilçesinde bir miktar uyuşturucu ile yakalandı.

3 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.