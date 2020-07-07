Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı koronavirüs vaka sayısı artan iller arasında Konya da yer alıyor.

Konya Valisi Vahdettin Özkan da vaka sayısının artmasının nedenlerini ve alınacak tedbirleri yazılı basın açıklamasıyla duyurdu.

"Tedbirlere tam uyulmaması vaka sayılarının artışına neden olmaktadır"

İş yerlerinde koronavirüs tedbiri kurallarına uyulmadığını belirten Vali Özkan, ''Kontrollü sosyal hayatın gereklerine tam olarak uyulmaması, cenaze, taziye, nişan, düğün, asker uğurlama, gibi etkinliklerin yanı sıra bazı iş yerlerinde çalışma rehberinde belirtilen tedbirlere tam uyulmaması vaka sayılarının artışına neden olmaktadır'' dedi.

"Düğünlerde gelin ve damat hariç halay çekilemeyecek"

Vali Özkan, asker uğurlamaları sırasında kural ihlali yapanlar hakkında gerekli yasal işlem başlatılacağını kaydetti.

Vali Özkan, 65 yaş üstü kişilere kamu kurum ve bankalarda öncelik veya belli saatlerde işlem yapma imkânı tanınması adına gerekli çalışmalarını yapılacağını, toplu taşıma araçlarında ayakta yolcu alınmaması gerektiğini söyledi.

Nikah ve düğün yapacakları da uyarıda bulunan Özkan, ''Düğün mekanlarında gelin ve damat hariç halay çekilemeyecek, dans edilemeyecek, gösteri yapılamayacaktır. Köy ya da sokak düğünlerinde yemek verilmesi durumunda ise tek kullanımlık malzemeler kullanılacaktır. Düğünlerin, bulaşma riskini azaltmak amacıyla mümkün olduğunca kısa sürede ve açık havada yapılacaktır'' dedi.

AVM'lerin kontrolleri düzenli olarak yapılacak

Pazar yeri ve alışveriş merkezlerindeki kontrollerin artırılacağını ifade eden Özkan, ''Pazar yerlerinde ve AVM’lerde maske kullanımı, pazar tezgahları arası mesafe, pazar yerlerine ve AVM’lere aynı anda alınabilecek müşteri sayısı ve ürünlerin müşteriye sunum kurallarının kontrolleri düzenli olarak yapılacaktır. Yine cenaze evine başsağlığı ziyaretine giderek yaşanan acıya ortak olmaya çalışan vatandaşlarımızın yeni acılara meydan vermemek adına kurallara riayet etmesi gerekiyor'' diye konuştu.

Özkan, maske, sosyal mesafe ve hijyen konusunda yeterli hassasiyetin gösterilmesi durumunda vaka sayılarının yeniden düşüşe geçeceğini umduklarını sözlerine ekledi.