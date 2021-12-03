Damaroğlu'nu ailesiyle makamında kabul eden Vali Karaömeroğlu, küçük çocukla bir süre sohbet ederek çeşitli hediyeler verdi.

Karaömeroğlu, Damaroğlu'na ileride vali olabilmesi için derslerine çok çalışması tavsiyesinde bulundu.