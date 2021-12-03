Ahlat Kaymakamlığı önünde "bir dakikalığına engelli olur musun?' sloganıyla düzenlenen etkinlikte Kaymakam Fikret Dağ, Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban ve kurum amirleri, kurulan parkuru göz bandı, tekerlekli sandalye ve koltuk değneğiyle tamamladı.

Kaymakam Dağ, yaptığı açıklamada, bir dakikalığına engelli olarak empati kurma fırsatını elde ettiklerini söyledi.

"Öz eleştiri olarak söylemek gerekirse maalesef engellileri biraz uzaktan sever bir toplum olduk." diyen Dağ, şöyle konuştu:

"Onların yerine kendimizi koyamıyoruz. Dolayısıyla arkadaşlarımızın yaptığı bu farkındalık eğitimiyle en azından bir dakikalığına onları daha fazla düşünme fırsatını elde etmiş olduk. Arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Emeklerine sağlık. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nü kutlar, engelsiz bir hayat dilerim."

Başkan Çoban da bir dakikalığına da olsa engellileri düşünmenin herkes için insani bir vazife olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Bu empatiden geri kalmamalıyız. Allah korusun hepimiz yarın birer engelli adayı olabiliriz. Bu vesileyle bizlerde mahalli ve mülki idarede yaptığımız çalışmalar da engelli kardeşlerimizin engelleri kaldırma adına da çalışmalar yapıyoruz."

Engelsiz Yaşam Bakım ve Rehabilitasyon Müdür Nazlı Akay da engellilerin yaşadıkları zorluklara her gün şahit olduklarını ifade etti.

Ahlat Engellilerle Ele Ele Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Neslihan Akdemir ise engelli parkurunda engellilerin yaşadığı sorunları birebir deneme şansını yakaladığını kaydetti.