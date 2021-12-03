Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ile Kürtün İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbarı çalışma sonucu Özkürtün beldesi Cayra Mahallesi'nde E.Z'nin uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti yaptığı bilgisine ulaşıldı.

Narkotik köpeği "Altın" ile E.Z'nin evi ve bahçesinde yapılan aramada, 4 kilo 755 gram kubar esrar, 2 kök skank bitkisi, 9 milimetre tabanca, 2 yivsiz av tüfeği, muhtelif çap ve miktarda tabanca ve tüfek mühimmatı ele geçirildi.

Gözaltına alınan E.Z, işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.