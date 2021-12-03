Haber Giriş: 3 Aralık 2021 Cuma 05:08Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bursa'da polis ekipleri kış lastiği denetimi gerçekleştirdi
[Fotoğraf: AA]
Bursa Emniyet Müdürlüğü, ticari araçlara yönelik kış lastiği denetimi yaptı.
Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Avrupa Konseyi Bulvarındaki uygulama noktasında yük ve yolcu taşımacılığı yapan araçları durdurdu.
Araçları denetleyen ekipler, sürücüleri kış lastiği takma zorunluluğu, sigorta, muayene ve yaya yollarının kullanılmaması konularında bilgilendirdi.
Uygulamada, 463 ticari aracın incelendiği bildirildi.
Etiketler: Bursa Denetim Polis Kış Lastiği
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