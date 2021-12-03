Ekipler, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile koordineli olarak kent merkezindeki ilkokul, orta ve liselerden oluşan 13 okulda eğitim çalışması gerçekleştirdi.

Sunum, video ve canlandırmalarla verilen eğitimlerde, trafikte saygı, güvenli oyun alanları, trafikte yaya, okul servisinde ve toplu taşıma araçlarında bisiklet, paten ve kaykay kullanırken uyulması gereken çeşitli kurallar anlatıldı.

Bu kapsamda faaliyetlerini sürdüren trafik polisleri, şu ana kadar yaklaşık 2 bin 500 öğrenciye eğitim verdi.