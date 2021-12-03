Haber Giriş: 3 Aralık 2021 Cuma 05:31Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da eski erkek arkadaşının usturalı saldırısına uğradığı iddia edilen kadın yaralandı
[Fotoğraf:AA]
Adana'da eski erkek arkadaşının usturalı saldırısına uğradığı iddia edilen kadın yaralandı.
Adana merkez Çukurova ilçesinde, 28 Kasım'da Ayça O. (38), bir restoranda oturduğu sırada eski erkek arkadaşı S.B'nin usturalı saldırısına uğradı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
Yüzünden yaralanan Ayça O, kaldırıldığı hastanedeki müdahalenin ardından taburcu edildi.
Polis olayın ardından kaçan S.B'yi yakalamak için çalışma başlattı.
Etiketler: Adana
Son Haberler
- 06:35
- 06:05
- 05:26
- 05:24
- 03:57
Sıradaki Haber
Bingöl'de 2 bin 500 öğrenciye trafik eğitimi verildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz