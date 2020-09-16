Baskil ilçesinde Bilaluşağı köyünde şehit ailesini ziyaret Vali Yırık'a 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş, Baskil Kaymakamı Mahmut Sami Yılmaz ve AK Parti Baskil İlçe Başkanı Hüsni Kalkan eşlik etti.

Kaymakam Yılmaz, "Devletimiz ve milletimizin bölünmez bütünlüğü için canlarını feda etmiş şehitlerimizin, canlarını hiçe saymış gazilerimizin haklarını ne yapsak ödeyemeyiz. Onlar, hepimizin gönlünde müstesna bir yere sahiptir." dedi.

Sık sık şehitlerin ailelerini ziyaret ettiklerini kaydeden Yılmaz, bir sıkıntıları varsa çözmek için ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini belirtti.

Şehidin eşi Hülya Gül ve ailesi de ziyaretten memnuniyet duyduklarını ifade ederek, Vali Yırık'a teşekkür etti.