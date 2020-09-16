Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Model Uydu Yarışması'nın, ilk senesinde 3 takımla düzenlendiğini anımsatarak, "Bu sene 3'ü yabancı olmak üzere 149 takım bu yarışmaya katıldı. Yüzlerce gencimiz, bu takımlarda yarışıyor. Burada özellikle uzay teknolojilerini deneyimleme anlamında büyük kabiliyetler kazanıyorlar." dedi.

Varank ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ve Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, TEKNOFEST kapsamında Tuz Gölü'nde düzenlenen TÜRKSAT Model Uydu Yarışması'na katıldı.

Bakan Varank, gazetecilere yaptığı açıklamada, bu yıl üçüncüsü düzenlenen TEKNOFEST'in ikinci yılında dünyanın en büyük uzay, havacılık ve uzay etkinliği olduğunu hatırlattı.

TEKNOFEST kapsamında 21 kategoride teknoloji yarışmaları düzenlendiğini anlatan Varank, "Türkiye'nin her tarafından ve dünyadan yarışmacılar bu yarışmalara katılabiliyor. Bizim buradaki amacımız, Türkiye'de gençleri, öğrencileri özellikle bilime ve teknolojiye yönlendirmek. Teknoloji yarışmalarımız, özellikle Türkiye'nin ileride ihtiyaç duyabileceği ileri teknolojili alanlarda şimdiden gençlerimizi yetiştirmeye yönelik yarışmalar." diye konuştu.

Tuz Gölü'nde roket yarışlarının, Kocaeli'de otonom, elektrikli araç yarışmalarının yapıldığını ifade eden Varank, bugün Tuz Gölü'nde düzenlenen Model Uydu Yarışması'nda gençlerin uzay sistemini, tasarımdan fırlatmaya kadar deneyimleyebilecekleri bir ortam sağlamayı amaçladıklarını söyledi.

Model Uydu Yarışması'nın 5 yıldır düzenlendiğini anımsatan Varank, şöyle devam etti:

"İlk senesinde 3 takımla bu yarışma düzenlenmişti. Bu sene 3'ü yabancı olmak üzere 149 takım bu yarışmaya katıldı. Yüzlerce gencimiz, bu takımlarda yarışıyor. Burada özellikle uzay teknolojilerini deneyimleme anlamında büyük kabiliyetler kazanıyorlar. Yenilikler getirdik. Geçtiğimiz senelerde drone ile model uydularını gökyüzüne göndermelerini bekliyorduk. Bu dönemde roketlerle bunları gökyüzüne gönderiyorlar. Yani titreşim gibi çevresel faktörlerden model uyduları nasıl etkileniyor onu da deneyimlemiş oluyorlar."

TEKNOFEST'e bu yıl 100 binden fazla başvuru yapıldığını belirten Varank, lise seviyesinde de başvuruların gelmesinin sevindirici olduğunu dile getirdi.

Gelecek hafta yarışmaların finallerinin yapılacağını aktaran Varank, şunları kaydetti:

"Finalleri 24 Eylül'den itibaren gerçekleştireceğiz. Artık 27'sinde de kapanışı yapacağız. Bu sene bir yenilik getirmek istemiştik. Anadolu'ya TEKNOFEST heyecanını yaymak istemiştik. Gaziantep'te düzenliyoruz. Havacılık şovlarını, kalabalık vatandaşlarımızın katılabileceği şovları, pandemi sebebiyle bu sene düzenlemiyoruz ama yarışmalar büyük bir heyecanla devam ediyor. İnşallah son gün 27'sinde de Sayın Cumhurbaşkanımız bütün gençlerimizin ödüllerini verecek. Maddi ödüller de veriyoruz. 3 milyon liraya yakın ödül veriyoruz, bütün kategorilerde yarışan yarışmacılarımıza. İnşallah bu heyecanı geliştirerek devam ettirmek istiyoruz. Pandeminin de gündemden düşmesiyle inşallah yine büyük katılımlı şovların, festivallerin olduğu bir etkinliği önümüzdeki seneden itibaren tekrar yapmak istiyoruz."

Yarışmayı izleyen bakanlar Varank ve Karaismailoğlu, roketlerin rampalara yerleştirilmesinde ve ateşlenmesinde gençlerin heyecanına da ortak oldu.