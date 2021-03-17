Son bir haftada 100 bin kişide görülen vaka sayısı 163,17'den 255,62'ye yükselen kentte, Vali Recep Soytürk koordinesinde Kovid-19 ile mücadele kapsamında tedbirler arttırılarak 1040 personelin katılımıyla denetim yapıldı.

Tedbirler kapsamında, kentin işlek caddelerinde oluşturulan kontrol noktalarında polisler, sürücülere ve vatandaşlara maske takmaları ve sosyal mesafeye uymaları uyarısında bulundu.

Emniyet, zabıta ve ilgili kurum personelleri, şehir içinde vatandaşların kalabalık bulunduğu alanları, iş yerlerini ve toplu ulaşım araçlarını denetledi.