Haber Giriş: 17 Mart 2021 Çarşamba 15:28Son Güncelleme: Kaynak: AA
İslahiye'den belediyeden 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü'ne hazırlık
[Fotoğraf: AA]
İslahiye Belediyesi, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü öncesi şehitlikte genel temizlik ve bakım çalışması yaptı.
İslahiye Belediyesi ekipleri, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü öncesinde çalışma başlattı.
Ekipler, yaptığı çevre düzenlemesiyle bordür taşlarını Türk bayrağının rengi olan kırmızı beyaza boyadı.
Etiketler: Çanakkale Zaferi
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