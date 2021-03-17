Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Namık Kemal Mahallesi'nde yabancı uyruklu kişiler tarafından uyuşturucu satıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Düzenlenen operasyonda, 1'i kadın 5 Nijeryalı gözaltına alındı.

Şüphelilerin üzerinde ve evlerde yapılan aramalarda, 16 kilo 500 gram bonzai ile bir miktar uyuşturucu hap ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklanırken kadın zanlı ise sınır dışı edildi.