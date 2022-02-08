Sağlık Bakanlığının verilerine göre, 22-28 Ocak'ta COVID-19 vaka sayısının 100 bin kişide 200'ün üstünde olduğu il sayısı 74'e çıkarken, 743,65 vaka sayısı ile Tokat da bu iller arasında yer aldı.

22-28 Ocak arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilimiz: Elazığ, Uşak, Iğdır, Tokat, Kırklareli, Rize, Kırıkkale, Isparta, Bayburt, Manisa. pic.twitter.com/ZwYLD1lT57 — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) February 7, 2022

İl Sağlık Müdürü Öner Nergiz, kent genelinde COVID-19 ile mücadele ettiklerini söyledi.

"TURKOVAC aşısı yapmaya başladık"

Tokat'ta da ülke genelinde olduğu gibi vaka sayılarında hızlı artış olduğunu belirten Nergiz, "Vatandaşlarımızı maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymayla beraber aşıya davet ediyorum. İlimiz merkezinde Tokat Devlet Hastanesi'nde milli ve yerli aşımız olan TURKOVAC aşısını yapmaya başladık. İlimizde 3'üncü doz hatırlatma aşısını yaptırmayan birçok vatandaşımız var. İkici doz aşısını yaptırmayanlar da var. Onları da aşı yaptırmaya davet ediyorum" diye konuştu.

Kentte aile sağlık merkezlerinde, devlet hastanelerinde ve Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesi'nde olmak üzere 120 noktada aşılama çalışmaları yapılıyor.

Ayrıca 5'ten fazla çalışanı olan iş yerlerine de mobil aşı ekipleri çağırılabiliyor.