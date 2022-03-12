Haber Giriş: 12 Mart 2022 Cumartesi 09:30Son Güncelleme: Kaynak: AA
Uzunköprü'de evinde uyuşturucu ele geçirilen zanlı tutuklandı
[Fotoğraf AA]
Uzunköprü'de düzenlenen operasyonda evinde bir miktar uyuşturucu ele geçirilen zanlı tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, H.C'nin Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki evinde arama yaptı.
Aramada, bir miktar uyuşturucu ve tabanca fişeği ele geçirildi.
Gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.C, sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Etiketler: Edirne Uyuşturucu
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