Eskişehir'de kendisini büyük Türk düşünürü, tasavvuf ve halk şairi Yunus Emre'nin doğduğu, kabrinin de bulunduğu Yunus Emre Mahallesi'ndeki evinde ziyaret eden Vefa Sosyal Destek Grubu'na, "Üzümler olunca da gelin" diyen ve bu sözlerinin yer aldığı videosu sosyal medyada ilgi gören 84 yaşındaki Tevhide Yalçın, hal hatır sorulmasından başka bir şey istemiyor.

Eskişehir Valiliği koordinesinde 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olanların ihtiyaçlarını karşılamak üzere Mihalıççık Kaymakamlığınca oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu'nun, büyük Türk düşünürü, tasavvuf ve halk şairi Yunus Emre'nin doğduğu, kabrinin de bulunduğu Yunus Emre Mahallesi'nde yaşayan Tevhide ve Mehmet Yalçın (87) çiftini ziyaretini içeren videosu sosyal medyada büyük beğeni kazandı.

Tevhide Yalçın'ın bir ihtiyacı olup olmadığını soran görevlilere, "Üzümler olunca da gelin" yanıtını vermesi, Anadolu insanının misafirperverliğini, iyi niyetini ve mahcubiyetini yansıtması dolayısıyla izleyenleri duygulandırdı.

"Hal hatır sorun yeter"

AA ekibini konuk eden Tevhide Yalçın, iki evladından biri olan oğlunun kısa bir süre önce vefat ettiğini, kızı ile 5 torununun bulunduğunu anlattı.

Yaşlıların dışarı çıkmaması gerektiği için bugünlerde eşiyle evlerinde vakit geçirdiklerini belirten Yalçın, "Sağ olsunlar jandarma ihtiyacımızı sormak için geldi. Çok çok sağ olun. Bir ihtiyacım yok. Bahçemden gelip yetişen üzümlerden yiyin. Ürünlerden alın. Almazsanız gücenirim. Hiçbir ihtiyacım yok. Hal hatır sorun yeter." sözlerine yer verdi.

Tevhide Yalçın, kendilerini yalnız bırakmadıkları için devlet yetkililerine teşekkür etti.