Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle artan maske talebine yanıt verebilmek için çalışma yürüten Van Olgunlaşma Enstitüsü Müdürlüğündeki gönüllüler, hastane, resmi kurum ve dezavantajlı vatandaşlara maske yetiştirmek için çaba sarf ediyor.

Dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında piyasadaki maske ihtiyacını karşılamak amacıyla Van Olgunlaşma Enstitüsü Müdürlüğünce de çalışma başlatıldı.

Daha önce yöresel kıyafet tasarımının yapıldığı tam donanımlı atölyede, maske üretimi için 4 kişiden oluşan gönüllü bir ekip oluşturuldu.

Adana'dan sipariş edilen antibakteriyel kumaştan tek kullanımlık maske üretimine başlayan ekip, günde 800-1000 maskeyi işlemlerden geçirdikten sonra hazır hale getiriyor.

Dezenfekte işleminin ardından paketlenen maskeler, başta hastane ve resmi kurumlar olmak üzere kentteki dezavantajlı vatandaşlara ulaştırılıyor.

"Bu işin fırsata dönüştürülmesini engellemek durumdayız"

Enstitü müdürü Neşe Evliyaoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, maske üretimini gönüllülük esasına dayalı olarak gerçekleştirdiklerini söyledi.

Üretim için il dışındaki üreticilerle iletişime geçerek kumaş temin ettiklerini anlatan Evliyaoğlu, "Kumaş geldikten hemen sonra seri bir şekilde üretime geçtik. Akşam geç saatlere kadar üretim yapıyoruz. Günlük ortalama 800 maske üretiyoruz. Bunun yanında sınırlı sayıda bone ve tulum da yapıyoruz. Amacımız dezavantajlı insanlarımıza bu maskeleri ulaştırmak. Yine Valiliğimiz koordinesinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü başta olmak üzere sağlık ve diğer kurumlara da dağıtılıyor." diye konuştu.

Normal maskelerden farklı olarak kalın ve medikal özelliği olan kumaş kullandıklarını ifade den Evliyaoğlu, "Piyasada ince kumaş var ama bu iki katlı ve daha koruyucu." dedi.

Evliyaoğlu, bu zor günlerde herkesin fedakarlık yapması gerektiğine işaret ederek, şunları söyledi:

"Biz eğitimciler fedakarlık yaparak bu işin fırsata dönüştürülmesini engellemek durumdayız. Bizden sonrakilere iyi örnek olabilme düşüncesindeyiz. Bu kapsamda hem sağlık konusunda destek olmak hem de ülke ekonomisine katkı sağlarsak, kendimizi çok daha iyi hissedeceğiz. Bu iş fedakarlık gerektiriyor ve para kazanmak amacıyla yapılmamalı. Tüm kurumların bu konuda destek olması gerekir."

Usta öğretici Erdem Özbey de maskeleri dört aşamadan geçirdikten sonra kullanıma hazır hale getirdiklerini belirterek, "Atölyemizde daha önce yöresel ve modern kıyafetler tasarlıyorduk. Koronavirüs nedeniyle ülkemizde maske ihtiyacının arttığını gözlemledik. Bizler de antibakteriyel kumaş temin ederek maske üretimine başladık." ifadelerini kullandı.