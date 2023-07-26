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Güncel
İHA 26.07.2023 17:50

Üzüm işçilerinin rekor sıcaklıklarda zorlu mesaisi

Manisa'nın Alaşehir ilçesindeki üzüm işçileri, rekor sıcaklıklara rağmen bağlarda zorlu mesaisini sürdürüyor.

Üzüm işçilerinin rekor sıcaklıklarda zorlu mesaisi

Türkiye'nin büyük bir bölümünde olduğu gibi Manisa da son yılların en sıcak günlerini yaşıyor.

Termometrelerin 45 dereceyi gösterdiği kentte geçimini sağlamaya çalışan işçiler, sıcak havaya rağmen zorlu mesaisini sürdürüyor. Manisa'nın en önemli tarımsal ürünlerinden biri olan üzümde de işçiler, hasat çalışmalarına devam ediyor. Bağlardan erkenci üzümleri hasat eden işçiler, sıcak havanın etkisinden korunmak için bol bol su içiyor. Ekmek parası için sıcak hava altında çalışmak zorunda olduklarını belirten işçiler, beklentilerinin daha yüksek yevmiye almak olduklarını söylediler.

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