İzmir’in ilk Millet Bahçesi tamamlanıyor

63 dönüm üzerinde hayata geçirilen, İzmir’in ilk Millet Bahçesi projesi kısa bir süre sonra tamamlanacak.



Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın yürütücülüğünü yaptığı projede 300 araçlık yer altı otoparkı, yürüyüş ve bisiklet yolları, adrenalin parkı, biyolojik gölet, çocuk oyun alanları, kütüphane gibi bölümler bulunuyor. Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu’nun seçim vaatlerinde olan proje bazı dernekler tarafından mahkemeye taşınarak engellenmeye çalışılsa da davalar proje lehine sonuçlanıyor.



Projenin yüzde 60'ı tamamlandı



İzmir’in ilk Millet Bahçesi’nde ise çalışmalar devam ediyor. Bergama’nın tarihi parkı Çamlıpark ile birleştirilen projenin yüzde 60’ından fazlası bitirilmiş durumda. İnce duvar, sıva ve saç imalatlarının devam ettiği projede yağmur suyu, içme suyu ve atık su imalatlarının yüzde 90’ı tamamlandı. Biyolojik göletin de imalatına başlandı ve 3 hafta içinde bitirilmesi planlanıyor. Öte yandan Bergama’ya nefes olacak projenin yüzde 85’i yeşil alan olacak.