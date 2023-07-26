Sıcak hava dalgası Adanalıları zirveye taşıdı

Türkiye’nin dört bir yanından ziyaretçi ağırlayan doğa harikası Aladağ ilçesi, mevsimsel sıcakların artması sebebiyle şu aralar 20 bin üzerinde ziyaretçiye ev sahipliği yapıyor.



Bölgedeki 'Başkanın Çardağı' ise ekoturizmin gözdesi haline gelmiş durumda. 2020 yılının yaz ayında Aladağ Belediye Başkanı Mustafa Akgedik tarafından yaptırılan ve 'Başkanın Çardağı' adını alan çardak, 3 yıldan bu yana ekoturizm açısından ilçenin tanıtımına büyük katkı sağlıyor. Adana’da son yılların en yüksek sıcaklıkların ölçülmesi ile doğaya akın eden vatandaşlar, bin 500 rakımlı bölgede serinliğin ve doğanın keyfini çıkarıyor. Seyir terası ile ormanın ve doğanın sunduğu görsel şölenin keyfini yaşayan ziyaretçiler, serinliğin de tadını çıkarıyor. Ziyaretçi olarak ilçeye gelen Zekeriya Atarlı, Adana kent merkezinden geldiğini belirterek, “Başkanın Çardağı ünlü dediler, sosyal medyadan da görünce geldik. Burayı çok beğendik, gelmek isteyenlere tavsiye ederiz” dedi.



"Çok güzel, aile yeri eğlenceli ve serin"



Sıcaktan dolayı doğaya serinlemek için geldiklerini kaydeden Cebrail Kütük ise “İmamoğlu ilçesinden geliyorum. Çok güzel, aile yeri eğlenceli ve serin. Herkese öneririz aileleriyle çıkıp gelebilirler” ifadesini kullandı. Adana’dan gelen Mustafa Atkın da “Başkanımızın çardağını ziyarete geldik. Kendisine teşekkür ediyoruz. Yer güzel yollar da biraz daha düzenli çalışma yapılırsa, yemek yeme yerleri koyulursa daha güzel olur” diye konuştu.