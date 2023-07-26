Açık 34ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 26.07.2023 17:04

Amasya'da serin hava akımı oluşturan mağara ilgi odağı oldu

Amasya'da serin hava akımı oluşturan mağara, vatandaşların ilgi odağı oldu.

Amasya'da serin hava akımı oluşturan mağara ilgi odağı oldu

Çakallar Mahallesi'nde yaşayan doğa gezgini Alpay Eftelioğlu, bölgede gezinirken önünden geçtiği mağaradan soğuk bir hava akımının geldiğini fark etti.

Bu duruma çok şaşırdığını belirten Eftelioğlu, "Burası Amasya merkeze bağlı Çakallar tepesi. Görmüş olduğunuz gibi dağın dibinden rüzgar üfürüyor. Biz de sıcakta bunalmış gezerken burayı keşfettik. Baya bir soğuk üfürüyor. Şu anda kolum üşüdü yani. Görmüş olduğunuz gibi kuvvetli bir rüzgar üfürüyor. Büyük ihtimal dağın dibinde bir mağara var ve soğuk hava akımı buradan geliyor" dedi.

Eftelioğlu, yaşanan hava akımının ve buna sebep olan mağaranın, uzmanlarca araştırılması gerektiğini belirtti.

Soğuk hava akımının geldiği mağara, sıcaktan bunalan vatandaşlardan ilgi gördü.

ETİKETLER
Amasya
Sıradaki Haber
Giresun'da mera ıslah projeleri devam ediyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:58
Kütahya'da orman yangını: Müdahale sürüyor
17:53
Amasya'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı
17:49
Hava savunmada ASELSAN imzası
17:34
Azerbaycan'dan Hindistan'a çağrı: Ermenistan'a silah tedarikini durdurun
17:23
Vatikan'da yolsuzluk skandalına karışan Kardinal Becciu için 7 yıl 3 ay hapis cezası istendi
17:24
İBB Halk Ekmek'ten ekmeğe yüzde 66,6 zam
İstanbul'da etkili olan sıcak hava su satışlarını artırdı
İstanbul'da etkili olan sıcak hava su satışlarını artırdı
FOTO FOKUS
Terör örgütü PKK'nın elebaşları Belçika'daki gösteride ortaya çıktı
Terör örgütü PKK'nın elebaşları Belçika'daki gösteride ortaya çıktı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ