Açık 34ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 26.07.2023 16:38

Bolu'da bitkin halde bulunan kızıl şahin tedavisinin ardından doğaya salındı

Bolu'da bitkin halde bulunan kızıl şahin tedavisinin ardından doğal ortamına bırakıldı.

Bolu'da bitkin halde bulunan kızıl şahin tedavisinin ardından doğaya salındı

Vatandaşların ormanlık alanda bitkin halde bulduğu kızıl şahin, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Sağlık kontrolünden geçirilen ve herhangi bir yarası bulunmayan kızıl şahin, travma sonucu uçamadığı ihtimali üzerine özel bir veteriner kliniğinde 1 hafta müşahede altında tutuldu.

İyileştiği belirtilen kızıl şahin, son kontrollerinin ardından bulunduğu bölgede yeniden doğaya salındı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Mustafa Gözler, yaptığı açıklamada, yaban hayvanlarının yaralanma, araç çarpması veya yuvadan ayrılmaları sonucu kendilerine getirildiğini belirtti.

Şubenin uzman veteriner hekimi Adem Turan, yıl başından bu yana temas kurdukları hayvanların yaklaşık yüzde 70'inin tedavilerinin ardından doğaya salındığını aktardı.

Yaban hayvanlarının, güvenlik ve sağlık açısından insanların müdahalesinden uzak kalması gerektiğini vurgulayan Turan, insan temasının fazla olmasının yaban hayvanlarının iyileşme sürecini uzattığını kaydetti.

ETİKETLER
Bolu
Sıradaki Haber
Cizre'de sıcaklık 50 dereceyi gördü, sokaklar boş kaldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:58
Kütahya'da orman yangını: Müdahale sürüyor
17:53
Amasya'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı
17:49
Hava savunmada ASELSAN imzası
17:34
Azerbaycan'dan Hindistan'a çağrı: Ermenistan'a silah tedarikini durdurun
17:23
Vatikan'da yolsuzluk skandalına karışan Kardinal Becciu için 7 yıl 3 ay hapis cezası istendi
17:24
İBB Halk Ekmek'ten ekmeğe yüzde 66,6 zam
İstanbul'da etkili olan sıcak hava su satışlarını artırdı
İstanbul'da etkili olan sıcak hava su satışlarını artırdı
FOTO FOKUS
Terör örgütü PKK'nın elebaşları Belçika'daki gösteride ortaya çıktı
Terör örgütü PKK'nın elebaşları Belçika'daki gösteride ortaya çıktı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ