Açık 34ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
İHA 26.07.2023 16:42

Artvin’de sıcaklardan bunalanlar yayla şenliğine akın etti

Artvin’in Ardanuç ilçesinde düzenlenen “Çuruspil Yaylası Efkari Aşıklar Şenliği ve Karakucak Güreş Festivali” renkli görüntülere sahne oldu. Sıcaktan bunalan vatandaşlar şenliğe akın etti.

Artvin’de sıcaklardan bunalanlar yayla şenliğine akın etti

Artvin’in Ardanuç içesinde bu yıl 33.'sü düzenlenen Çuruspil Yaylası Efkari Aşıklar Şenliği ve Karakucak Güreş Festivali, muhteşem bir manzara eşliğinde gerçekleşti.

Aşırı sıcaklardan bunalanlar, 1600 rakımlı yaylaya akın etti

Artvin ve ilçelerinden gelen vatandaşlar, çadır kurarak piknik yaptılar. Bölgenin yetiştirdiği en önemli değerlerden olan Aşık Efkari’nin anısına düzenlenen festivalde ata sporu güreşler de gerçekleştirildi. İki gün süren festivalde yöresel sanatçılar konser verdi. Karakucak Güreşleri'nde Artvin ve Erzurum’dan gelen sporcular ise mücadeleleri ile beğeni topladı. 45 sporcunun katıldığı güreşlerde baş kategorinin şampiyonuna bin 75 bin TL para ödülü ve madalya verildi. Ardanuç Belediye Başkanı Yıldırım Demir, "İlçemizin dışında yaşayan birçok değerli hemşehrimizle buluşma fırsatı bulduk. Hava da güzel, ortam da güzel. Çok güzel bir festival oluyor. Çuruspil Yaylası'nda güneşli bir günde birçok hemşehrimizin katılımıyla onurlandırıldık" dedi.

ETİKETLER
Artvin
Sıradaki Haber
Sinop’ta 10 bin adet boş makaron ele geçirildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:58
Kütahya'da orman yangını: Müdahale sürüyor
17:53
Amasya'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı
17:49
Hava savunmada ASELSAN imzası
17:34
Azerbaycan'dan Hindistan'a çağrı: Ermenistan'a silah tedarikini durdurun
17:23
Vatikan'da yolsuzluk skandalına karışan Kardinal Becciu için 7 yıl 3 ay hapis cezası istendi
17:24
İBB Halk Ekmek'ten ekmeğe yüzde 66,6 zam
İstanbul'da etkili olan sıcak hava su satışlarını artırdı
İstanbul'da etkili olan sıcak hava su satışlarını artırdı
FOTO FOKUS
Terör örgütü PKK'nın elebaşları Belçika'daki gösteride ortaya çıktı
Terör örgütü PKK'nın elebaşları Belçika'daki gösteride ortaya çıktı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ