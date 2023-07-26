Giresun'da fındık hasadı öncesi köylüler fındık festivalinde buluştu

Fındık hasadına başlamadan önce her yıl geleneksel olarak Görele ve Tirebolu köyleri tarafından düzenlenen 'Fındık Festivali' fındık üreticilerini bir araya getirdi.



Görele ve Tirebolu köylerinin bulunduğu Çömlekçi Vadisi’ndeki Değirmen Bükü Mevkiinde gerçekleştirilen festivale yöre halkının yanı sıra Görele Belediye Başkanı Ahmet Süleymanoğlu, Çavuşlu Belde Belediye Başkanı Fatih Duzcu, Sivil Toplum Kuruluşları ve Siyasi parti temsilcileri katıldı. Sembolik fındık hasadıyla başlayan festivalde derede yüzme, yoğurt yeme ve geleneksel oyunlardan oluşan yarışmalar büyük ilgi görürken dereceye girenlere hediye alışveriş çekleri verildi. Festivalde Fındık Ağası seçilen Görele Belediyesi önceki dönem Belediye Başkanı Tolga Erener’e ağalık simgesi olan fındık halkasını Görele Belediye Başkanı Ahmet Süleymanoğlu takdim etti. Fındık Ağası seçilen Tolga Erener ise Çömlekçi Deresi Fındık Festivali'nin bölge halkının dostluk ve kardeşliğinin pekişmesi için düzenlediklerini ifade ederek, etkinlikte fındık kültürü ile ilgili ve unutmaya yüz tutmuş kültürün canlandırarak sembolik de olsa gündemde tutmak istediklerini söyledi. Festivalde yöre sanatçılarının söyledikleri birbirinden güzel yöre türküleriyle festival alanını dolduran vatandaşlar bol bol horan oynadılar.