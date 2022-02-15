Öğretmenlik Meslek Kanunu Resmi Gazete'de yayımlanarak resmileşti. Kanunla öğretmenlik mesleği, adaylık döneminden sonra; 'öğretmen', 'uzman öğretmen' ve 'başöğretmen' olarak üç kariyer basamağına ayrılıyor. Uzman öğretmenlik sınavı da 70 ve üzeri olarak düzenleniyor.

Uzman Öğretmenlik sınavı ne zaman?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer yaptığı açıklamada, "Öğretmenlik Meslek Kanunu uygulaması ile ilgili yönetmeliği de hazırladık ve tüm eğitim paydaşlarımızın görüşüne açtık. 15 Mart tarihine kadar tüm STK’lardan, öğretmenlerden, eğitimcilerden gelen görüşlere göre Öğretmenlik Meslek Kanunu yönetmeliğine son şeklini vereceğiz ve uygulamaya başlayacağız." dedi.

Söz konusu Uzman Öğretmenlik Sınavı takviminin de bu çalışmalarda netleşmesi bekleniyor. Uzman Öğretmenlik Sınavı'nın başvuru ve takvimi ile ilgili ilerleyen günlerde açıklama gelmesi ön görülüyor.