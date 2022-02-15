Haber Giriş: 15 Şubat 2022 Salı 20:12Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
POMEM sınav yerleri açıklandı…28. dönem POMEM sınav yeri sorgulama ekranı
28. Dönem POMEM Giriş Sınavı Ön Sağlık Kontrolü ve Fiziki Yeterlilik Sınavına katılacak adayların sınav yerleri ile ilgili duyuru yayımlandı.
28. Dönem POMEM Giriş Sınavı Ön Sağlık Kontrolü ve Fiziki Yeterlilik Sınavına katılacak adayların sınav yeri ve tarihleri açıklanmıştır. Aşağıdaki link üzerinden sorgulama işleminizi yapabilirsiniz.
POMEM SINAV GİRİŞ YERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Adaylar POMEM sınavlarına girmeden önce ön sağlık komisyonu tarafından ön sağlık kontrolünden geçirilir. POMEM Giriş Sınavları, Fiziki Yeterlilik Sınavı ve Mülakat Sınavı şeklinde yapılır.
İnternet üzerinden ilan edilen yer ve tarihte adayların POMEM Giriş Sınavları yapılacaktır. Sınav Komisyonu kararlarına itiraz edilemez.
ADAY SEÇME VE DEĞERLENDİRME SINAVI KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ
Etiketler: Polis
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