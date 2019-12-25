Sevdiği kızı uyuşturucudan kaybeden senarist Cihangir Artun'un kaleme aldığı ve uyuşturucu ile terörün bağlantısını anlatan "Dön Evine Kilit" adlı sinema filmi, 2020 yılının ilk aylarında vizyona girecek.

Ankara'da yaşayan 38 yaşındaki Cihangir Artun, çocukluk aşkını, 15 yıl önce 24 yaşındayken uyuşturucudan kaybetti. Kız arkadaşının acısını, bağımlılıkla mücadele ederek bastıracağını düşünen Artun, hayat hikayesini "Dön evine bırak esrarı" kitabıyla kaleme aldı.

Seminerlerde ve konferanslarda uyuşturucunun zararlarını anlatan Artun, daha sonra uyuşturucu ile terörün bağlantısını anlatan "Dön Evine Kilit" adlı sinema filminin senaryosunu yazdı.

Turgut Ural'ın yönetmenliğini üstlendiği filmin Ankara ve Antalya'daki çekimlerinde sona gelindi. Başrolünde Reyhan İlhan ve İskender Bağcılar'ın oynadığı film, 2020'de sinemaseverlerle buluşacak.

Kurtarılan bir kişi bile kazanç

Senarist Artun, AA muhabirine, kız arkadaşını nişan hazırlıkları yaparken kaybettiğini söyledi.

Vatani görevinden döndüğünde kız arkadaşının uyuşturucu kullanmaya başladığını öğrendiğini belirten Artun, kız arkadaşını uyuşturucudan vazgeçirmeye çalıştığını dile getirdi.

Sevdiği kızın, hayalleriyle dünyadan göçüp gittiğini anlatan Artun, şöyle konuştu:

"Hayallerimiz vardı. O radyocuydu. İnsanlara güzel bir hayat sunuyordu. Kitaplar yazmak istiyordum. Ne yazık ki ilk yazdığım kitap, kız arkadaşımın ölümle sonuçlanan uyuşturucu bataklığına yolculuğu oldu. Uyuşturucudan gençlerimizi kaybediyoruz. Bu durumu ne kadar iyi anlatabilirsek uyuşturucuyla o kadar iyi savaşabiliriz. Bir genci bile kurtarabilsek bizim için çok iyi. Filmimizi de bu nedenle çekiyoruz. Bir terör örgütünün, gençleri hatta çocukları zehirlemek için yaptıklarını anlattık. Dram ağırlıklı filmimizde emniyet operasyonlarının arka planı da yer alıyor."

Filmde uyuşturucudan elde edilen paraların terör örgütlerine aktarıldığını anlattıklarını belirten Artun, "Uyuşturucu kullansa da ülkesini seven, teröre karşı duran gençlerimiz var ama aldıkları her bir uyuşturucu madde, terör örgütlerinin şarjörüne mermi olarak dönüyor. Bunun farkına varmalılar." dedi.

Artun, filmi 2020 yılının ilk yarısında gösterime gireceğini kaydetti.

Kaynak: AA