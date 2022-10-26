Haber Giriş: 26 Ekim 2022 Çarşamba 14:11Son Güncelleme: Kaynak: AA
Uyuşturucu şüphelisi bazanın içinden çıktı
Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 6 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilerin yakalanmasına yönelik belirlenen adreslere operasyon düzenledi.
Operasyonda biri saklandığı bazanın içinde olmak üzere 6 zanlı yakalandı.
Adreslerde yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Etiketler: Kayseri Uyuşturucu Narkotik
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