İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilerin yakalanmasına yönelik belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda biri saklandığı bazanın içinde olmak üzere 6 zanlı yakalandı.

Adreslerde yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.