Niğde Müzesi'ne toplamda 12 bin 701 yerli, 295 yabancı turist başta olmak üzere 12 bin 996 turist ziyarette bulundu.

Gümüşler Manastırı'nı ise bin 940 yabancı, 21 bin 409 yerli turist ile toplam 23 bin 349 turist gezdi.

Niğde Turizm ve Gastronomi Profesyonelleri Derneği Başkanı Bahar Şahiner Öke, "Genel olarak Pandemi döneminde bütün müzelerde düşüklük vardı. Yeni yeni ziyaretçi sayıları artıyor. Yeni destinasyonlar oluşturmaya çalışıyoruz. TURSAB’ın kültür acentelerini Niğde’de ağırladık 2 gün boyunca Niğde destinasyonlarını gezdirdik. Kapadokya ile birlikte dahil edilebileceğini görüş bildirdik. Niğde elma üretiminde Türkiye’de ikinci Karaman, Konya ve Niğde olarak Aladağlarda elma bahçelerinin çiçek açtığı dönemde çok güzel bir manzarayla çalışma yaptık" dedi.