İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden alınan veriye göre, geçen yıl kentte 10 bin tonun üzerinde bal kabağı üretildi.

Merkeze bağlı Nuribey beldesinde 3 bin dekarlık patates tarlalarında "ara ziraat" şeklinde yetiştirilen bal kabakları ağırlıkları 30 ile 40 kilogram arasında değişiyor.

Nuribey Belediye Başkanı Abdullah Çakmak, Türkiye'nin bal kabağı borsasının beldelerinden belirlendiğini, ülke genelinde tanındığını söyledi.

Bölgede çiftçilerin ağırlıklı olarak arazilerinde 10 yıldır bal kabağı ekimi yaptığını anlatan Çakmak, şöyle konuştu:

"Üreticilerimiz bal kabağı konusunda çok bilinçlendi. Biz, bal kabağını bütün patates tarlalarımıza ekiyoruz. İki ürün alan çiftçilerimiz çok avantajlı konumda. Bu yılda hasadı yapılan arazilerde yüksek rekolte bekliyoruz."