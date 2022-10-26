Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, festival kapsamında belediye tarafından ekmek, su, helva, ızgara, mangal, mangal kömürü, odun ve soğan dağıtımının yapılacağını söyledi.

Festivalin tarihinin hamsinin durumuna göre belirleneceğini aktaran Posbıyık, "Şu anda hamsi yok, hamsi gözükmüyor. Kasım ayının hangi gününde yapacağımızı kasım ayında belirliyorduk, en fazla balığın olduğu zamanı bize Su Ürünleri Kooperatifi bildiriyordu. Şu an için net bir şey söyleyemiyoruz. Bu sene hamsinin çıkması aralık ayına uzayabilir diyorlar. Biz hazırlıklarımızı ona göre yapıyoruz" dedi.

Posbıyık, Guinness Rekorlar Kitabı'na dünyanın en kalabalık horon halkasını oluşturmak için başvuru yaptıklarını ve gelecek cevaba göre hazırlıklara başlayacaklarını anlattı.